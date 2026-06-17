Фидан заявил Путину о наличии вопросов, которые необходимо обсудить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хакан Фидан заявил Владимиру Путину о наличии многих вопросов, которые необходимо обсудить Анкаре и Москве.
- Он отметил, что у него была насыщенная программа встреч в последнее время.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду в Казани заявил о наличии многих вопросов, которые необходимо обсудить Анкаре и Москве.
"Господин президент, действительно в нашем регионе и мире очень насыщенная повестка, где имеет значение ваш опыт. Есть очень много вопросов, которые нам необходимо обсудить. У меня была очень насыщенная программа в эти два последних дня, произошел обмен мнениями. Еще раз хочу поблагодарить за предоставленную нам возможность встречи", - заявил Фидан на встрече с российским лидером на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.