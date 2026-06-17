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Киев объявил принудительную эвакуацию в части Днепропетровской области - РИА Новости, 17.06.2026
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15:26 17.06.2026 (обновлено: 19:21 17.06.2026)
Киев объявил принудительную эвакуацию в части Днепропетровской области

Киев объявил принудительную эвакуацию в 23 селах Днепропетровской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В части Днепропетровской области начали принудительно эвакуировать жителей.
  • Решение касается 23 населенных пунктов Синельниковского района, включая общины Шахтерская, Дубовиковская и Богиновская.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В части Днепропетровской области начали принудительно эвакуировать жителей, сообщил глава военной администрации региона Александр Ганжа.
«

"Еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общинах", — написал он в Telegram.

Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Украина начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска
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Ранее местные власти приняли аналогичное решение в отношении жителей поселка Чаплино, сел Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное и Клюквенка.
В конце мая российская группировка "Восток" освободили село Лесное в Днепропетровской области. Оно расположено неподалеку от населенных пунктов, откуда Киев начал эвакуировать жителей.
За минувшие сутки бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 470 военных, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin.
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