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Сенатор назвал террором атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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20:38 17.06.2026
Сенатор назвал террором атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Сенатор Джабаров назвал террором атаку ВСУ на автобус в Брянской области

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области - это намеренный террор со стороны киевского режима, заявил сенатор Владимир Джабаров.
  • Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма, считает он.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области - это намеренный террор со стороны киевского режима, заявил сенатор Владимир Джабаров.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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"Противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим", – сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.
По его мнению, Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма.
"Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты", – подчеркнул сенатор.
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