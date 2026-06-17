Диана Шурыгина и уголовное дело о порно — что известно сейчас

Ее имя знает каждый, кто смотрел российское телевидение в 2017 году. Тогда история 16-летней девочки из Ульяновска взорвала интернет, разделила страну на два лагеря и породила один из самых известных мемов. С тех пор прошло почти 10 лет — и Диана Шурыгина снова в центре уголовного дела. Только теперь обвиняемая — она сама. Что происходит и как до этого дошло?

Дело Шурыгиной

У Дианы Шляниной (девичья фамилия — Шурыгина) прошел обыск 11 июня 2026-го. Первым о случившемся публично заговорил бывший партнер Дианы — криптоинвестор Святослав Гусев: по его словам, он узнал об обыске 12 июня от подруги и бывшего тренера Шурыгиной.

После обыска следствие предъявило Диане обвинение, а суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля.

Шурыгиной грозит до 6 лет лишения свободы

После обыска следствие предъявило Шурыгиной обвинение по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ — незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета.

Грозящий срок — от 2-х до 6-ти лет лишения свободы.

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте Диана Шурыгина © Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте Диана Шурыгина

В чем обвиняют

По данным РИА Новости, поводом для возбуждения уголовного дела стали интимные видеозаписи, которые около года назад появились в закрытых телеграм-каналах, администратором которой она является.

Окончательные обстоятельства дела устанавливает следствие, итоговое решение по существу обвинения будет вынесено судом.

Мб табличку сделать?:

Хронология событий выглядит так:

2025 год. Около года назад в закрытом Telegram-канале, администратором которого она является, появляются интимные видео, связанные с Шурыгиной

Около года назад в закрытом Telegram-канале, администратором которого она является, появляются интимные видео, связанные с Шурыгиной 11 июня 2026 года. Проходит обыск у Шурыгиной

Проходит обыск у Шурыгиной 12 июня 2026 года. О ситуации узнает ближний круг Дианы, включая Святослава Гусева.

О ситуации узнает ближний круг Дианы, включая Святослава Гусева. 16 июня 2026 года. Девушке предъявляют обвинение по статье 242 УК РФ .Суд избирает меру пресечения — домашний арест до 19 июля

Кто такая Шурыгина

Диана Шурыгина — уроженка Ульяновска, получившая широкую известность в 2017-м после участия в одном из самых рейтинговых ток-шоу страны. С тех пор она остается заметной медийной фигурой: вела блог, развивала социальные сети и выстраивала образ скандальной блогерши.

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте Диана Шурыгина © Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте Диана Шурыгина

Как прославилась

В январе 2017-го 16-летняя девушка вместе с родителями пришла на программу "Пусть говорят" на Первом канале. В прямом эфире она рассказала , что на вечеринке в коттедже ее изнасиловал 21-летний знакомый Сергей Семенов.

По версии Дианы, она почувствовала недомогание после выпитого и пошла прилечь, после чего Семенов воспользовался ее состоянием. Медицинское освидетельствование подтвердило следы насилия, а сама девушка во время эфира произнесла фразу "на донышке" — про количество выпитого алкоголя. Фраза мгновенно стала вирусным мемом и разлетелась по всему рунету.

История изнасилования вызвала колоссальный общественный резонанс: страна разделилась на тех, кто сочувствовал девушке, и тех, кто сомневался в ее версии. Несколько выпусков подряд шоу разбирало детали произошедшего, а имя Шурыгиной стало одним из самых обсуждаемых в российских медиа того периода.

Суд приговорил Семенова к 8 годам колонии строгого режима, однако впоследствии срок был существенно сокращен — до 3 лет и 3 месяцев. В итоге он провел за решеткой чуть больше 1 года и вышел на свободу осенью 2018-го.

Любопытный факт: Сергей Семенов изменил свою жизнь — он создал собственный правозащитный проект и вместе с адвокатами консультирует людей, оказавшихся в похожих правовых ситуациях.

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте Диана Шурыгина © Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте Диана Шурыгина

Личная жизнь Дианы Шурыгиной

После эфира семья была вынуждена уехать из Ульяновска — на улицах родного города людей буквально не давали прохода. Так началась московская глава биографии Дианы Шурыгиной.

По данным СМИ, она состояла в отношениях с Андреем Шляниным. Поженились спустя 4 месяца знакомства, развелись в 2019-м. Сама Диана называла причиной развода нежелание становиться матерью. Затем встречалась с миллионером Денисом Ребровым, но пара рассталась в 2022-м без объяснения причин, инициатором был мужчина. Аналогичная история с криптоинвестором Святославом Гусевым - разбежались весной 2025-го, за неделю до запланированной свадьбы.

© Фото : соцсети Дианы Шурыгиной Диана Шурыгина © Фото : соцсети Дианы Шурыгиной Диана Шурыгина

Чем занимается сейчас

До возбуждения уголовного дела Диана Шурыгина вела активную публичную жизнь: развивала социальные сети, снималась в откровенных фотосессиях, завела платный аккаунт с эксклюзивным контентом, а также давала советы по выстраиванию отношений и поиску состоятельного партнера. В 2024-м ее задерживали вместе с Гусевым за шумную вечеринку в московской квартире.