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Жизни детей, пострадавших под Брянском при атаке ВСУ, ничего не угрожает - РИА Новости, 17.06.2026
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19:48 17.06.2026 (обновлено: 22:19 17.06.2026)
Жизни детей, пострадавших под Брянском при атаке ВСУ, ничего не угрожает

Ковальчук: жизни детей, пострадавших при атаке ВСУ, ничего не угрожает

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что жизни детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус, ничего не угрожает.
  • Медики дают положительные прогнозы по состоянию здоровья детей.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Жизни детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные, заявил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Навестил в больнице пострадавших от атаки на пассажирский автобус. Конечно, дети очень напуганы, такое пережить… Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает", - написал Ковальчук в Telegram-канале.
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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