Жизни детей, пострадавших под Брянском при атаке ВСУ, ничего не угрожает

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что жизни детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус, ничего не угрожает.
- Медики дают положительные прогнозы по состоянию здоровья детей.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Жизни детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные, заявил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Навестил в больнице пострадавших от атаки на пассажирский автобус. Конечно, дети очень напуганы, такое пережить… Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает", - написал Ковальчук в Telegram-канале.
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.