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Сборная Иордании проиграла Австрии в дебютном матче на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
09:12 17.06.2026 (обновлено: 10:47 17.06.2026)
Сборная Иордании проиграла Австрии в дебютном матче на ЧМ-2026

Сборная Иордании по футболу проиграла австрийцам в своем дебютном матче на ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМарко Арнаутович
Марко Арнаутович - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Австрии победила команду Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.
  • Первый гол иорданцев в истории чемпионатов мира забил Али Олван.
  • В следующем туре сборная Австрии сыграет с командой Аргентины, а сборная Иордании встретится с алжирцами.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Австрии победила команду Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
Австрия
3 : 1
Иордания
20‎’‎ • Романо Шмид
(Ксавер Шлагер)
76‎’‎ • Язан Аль-Араб (А)
90‎’‎ • Марко Арнаутович (П)
50‎’‎ • Али Олван
(Нур Ар-Равабда)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча группы J прошла в Сан-Франциско (США) и завершилась со счетом 3:1. У австрийцев отличились Романо Шмид (20-я минута) и Марко Арнаутович (90+12, с пенальти). В составе сборной Иордании мяч забил Али Олван (50) - он стал автором первого гола иорданцев в истории чемпионатов мира. Также на 76-й минуте защитник дебютантов турнира Язан Аль-Араб поразил свои ворота.
Сборная Австрии в восьмой раз участвует в чемпионате мира и впервые с 1998 года, лучший результат команды - бронза в 1954 году. Сборная Иордании пробилась в финальную часть первенства мира впервые в своей истории.
Австрийцы одержали свою первую с 1990 года победу на чемпионатах мира. На турнире 1998 года они стали третьими в группе, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение, в мундиале 1994 года команда участия не принимала.
В следующем туре сборная Австрии 22 июня сыграет с командой Аргентины, а иорданцы в этот же день встретятся с алжирцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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