Сборная Иордании проиграла Австрии в дебютном матче на ЧМ-2026

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Австрии победила команду Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Австрийцы одержали свою первую с 1990 года победу на чемпионатах мира. На турнире 1998 года они стали третьими в группе, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение, в мундиале 1994 года команда участия не принимала.