Сборная Иордании проиграла Австрии в дебютном матче на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Австрии победила команду Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1.
- Первый гол иорданцев в истории чемпионатов мира забил Али Олван.
- В следующем туре сборная Австрии сыграет с командой Аргентины, а сборная Иордании встретится с алжирцами.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Австрии победила команду Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
17 июня 2026 • начало в 07:00
Завершен
20’ • Романо Шмид
76’ • Язан Аль-Араб (А)
90’ • Марко Арнаутович (П)
50’ • Али Олван
Встреча группы J прошла в Сан-Франциско (США) и завершилась со счетом 3:1. У австрийцев отличились Романо Шмид (20-я минута) и Марко Арнаутович (90+12, с пенальти). В составе сборной Иордании мяч забил Али Олван (50) - он стал автором первого гола иорданцев в истории чемпионатов мира. Также на 76-й минуте защитник дебютантов турнира Язан Аль-Араб поразил свои ворота.
Сборная Австрии в восьмой раз участвует в чемпионате мира и впервые с 1998 года, лучший результат команды - бронза в 1954 году. Сборная Иордании пробилась в финальную часть первенства мира впервые в своей истории.
Австрийцы одержали свою первую с 1990 года победу на чемпионатах мира. На турнире 1998 года они стали третьими в группе, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение, в мундиале 1994 года команда участия не принимала.
В следующем туре сборная Австрии 22 июня сыграет с командой Аргентины, а иорданцы в этот же день встретятся с алжирцами.