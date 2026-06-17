Лихачев назвал условие возвращения российских специалистов на АЭС "Бушер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о готовности к поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС «Бушер» после минимизации риска ударов.
- После начала ударов по Ирану гендиректор «Росатома» сообщал об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС «Бушер».
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Поэтапное возвращение российских специалистов на АЭС "Бушер" возможно, как только будет минимизирован риск ударов, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
"Как только мы поймем, что минимизирован риск будущих ударов, минимизирован риск для жизни и здоровья наших сотрудников, начнем поэтапное возвращение на площадку. К этому готовы", - сказал Лихачев.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.