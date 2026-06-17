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Лихачев назвал условие возвращения российских специалистов на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.06.2026
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16:35 17.06.2026
Лихачев назвал условие возвращения российских специалистов на АЭС "Бушер"

Лихачев: специалисты из РФ вернутся на АЭС "Бушер" после минимизации рисков

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о готовности к поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС «Бушер» после минимизации риска ударов.
  • После начала ударов по Ирану гендиректор «Росатома» сообщал об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС «Бушер».
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Поэтапное возвращение российских специалистов на АЭС "Бушер" возможно, как только будет минимизирован риск ударов, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.
"Как только мы поймем, что минимизирован риск будущих ударов, минимизирован риск для жизни и здоровья наших сотрудников, начнем поэтапное возвращение на площадку. К этому готовы", - сказал Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. После начала ударов по Ирану гендиректор "Росатома" Лихачев сообщал об эвакуации более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер".
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Росатом будет выполнять все обязательства по АЭС "Бушер", заявил Лихачев
26 мая, 11:46
 
В миреКазаньИранСШААлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Саммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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