Лихачев назвал условие возвращения российских специалистов на АЭС "Бушер"

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Поэтапное возвращение российских специалистов на АЭС "Бушер" возможно, как только будет минимизирован риск ударов, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках саммита Россия – АСЕАН в Казани.