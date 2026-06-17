Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на автобус в Брянской области двое детей тяжело пострадали.
- Погибла женщина, сопровождавшая детскую футбольную команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
- В Брянск выехала бригада скорой помощи для перевозки пострадавших.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Двое детей тяжело пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, сейчас им оказывается медпомощь, сообщил журналистам заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.
Как ранее сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БпЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
"В Брянске тяжело пострадавшим, это двое ребят, оказывается медицинская помощь. Сейчас операция в эти часы происходит, но мы находимся на постоянной связи", - сказал Алейников.
Он сообщил, что в Брянск выехала бригада скорой помощи в количестве трех автомобилей, реанимобилей с соответствующим медицинским персоналом, которые готовы перевезти пострадавших.