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Двое детей тяжело пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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15:24 17.06.2026 (обновлено: 15:36 17.06.2026)
Двое детей тяжело пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области

Двое детей тяжело пострадали при атаке ВСУ в Брянской области, идет операция

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на автобус в Брянской области двое детей тяжело пострадали.
  • Погибла женщина, сопровождавшая детскую футбольную команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
  • В Брянск выехала бригада скорой помощи для перевозки пострадавших.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Двое детей тяжело пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, сейчас им оказывается медпомощь, сообщил журналистам заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.
Как ранее сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БпЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
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Брянске тяжело пострадавшим, это двое ребят, оказывается медицинская помощь. Сейчас операция в эти часы происходит, но мы находимся на постоянной связи", - сказал Алейников.
Он сообщил, что в Брянск выехала бригада скорой помощи в количестве трех автомобилей, реанимобилей с соответствующим медицинским персоналом, которые готовы перевезти пострадавших.
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