МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Двое детей тяжело пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, сейчас им оказывается медпомощь, сообщил журналистам заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.

Он сообщил, что в Брянск выехала бригада скорой помощи в количестве трех автомобилей, реанимобилей с соответствующим медицинским персоналом, которые готовы перевезти пострадавших.