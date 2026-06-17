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Медики из Москвы едут в Брянск к пострадавшим после атаки ВСУ на автобус - РИА Новости, 17.06.2026
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14:39 17.06.2026 (обновлено: 14:56 17.06.2026)
Медики из Москвы едут в Брянск к пострадавшим после атаки ВСУ на автобус

Эксперты Центра медицины катастроф выехали в Брянск после атаки ВСУ на автобус

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские специалисты из Центра медицины катастроф едут в Брянск к пострадавшим после атаки на автобус с юными футболистами из Белоруссии.
  • Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Московские специалисты из Центра медицины катастроф едут в Брянск к пострадавшим после атаки на автобус с юными футболистами из Белоруссии, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Ранее Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
"Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь. В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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