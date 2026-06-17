Медики из Москвы едут в Брянск к пострадавшим после атаки ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московские специалисты из Центра медицины катастроф едут в Брянск к пострадавшим после атаки на автобус с юными футболистами из Белоруссии.
- Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Московские специалисты из Центра медицины катастроф едут в Брянск к пострадавшим после атаки на автобус с юными футболистами из Белоруссии, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь. В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.