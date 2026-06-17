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Капитан задержанного Британией танкера Smyrtos предстал перед судом - РИА Новости, 17.06.2026
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00:50 17.06.2026 (обновлено: 00:57 17.06.2026)
Капитан задержанного Британией танкера Smyrtos предстал перед судом

Капитан задержанного в Ла-Манше танкера Smyrtos предстал перед судом в Англии

© REUTERS / UK MOD Crown/LPhot HutchinsБританские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026
Британские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / UK MOD Crown/LPhot Hutchins
Британские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан танкера, 38-летний гражданин Индии Аджай Пант, предстал перед судом в Саутгемптоне по обвинению в нарушении британских санкций в отношении поставок нефти или нефтяных продуктов из России в третью страну.
  • Суд оставил Панта под стражей до 16 июля, когда он должен появиться на заседании королевского суда города Борнмут.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Капитан нефтяного танкера Smyrtos, задержанного Британией в проливе Ла-Манш 14 июня, предстал перед судом в Англии по обвинению в якобы нарушении санкций страны, сообщает телеканал Sky News.
Утром 14 июня Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
Британские морские пехотинцы участвуют в операции по перехвату судна Smyrtos у южного побережья Англии. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер, вышедший из Усть-Луги
14 июня, 11:03
Как утверждает телеканал, капитан судна, 38-летний гражданин Индии Аджай Пант, предстал перед судом города Саутгемптон по обвинению в якобы нарушении санкций Британии в отношении поставок "нефти или нефтяных продуктов из России в третью страну".
"Капитан... судна, ... перехваченного британскими войсками в Ла-Манше, предстал перед судом по обвинению в нарушении санкций", - говорится в сообщении телеканала.
Sky News уточняет, что суд оставил Панта под стражей до 16 июля, когда он должен появиться на заседании королевского суда города Борнмут.
В релизе британского правительства утверждалось, что задержанный в Ла-Манше танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту задержанного Великобританией танкера Smyrtos нет.
В РФ ранее называли подобные действия Запада в отношении судов "пиратством XXI века".
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