Капитан задержанного Британией танкера Smyrtos предстал перед судом

"Капитан... судна, ... перехваченного британскими войсками в Ла-Манше, предстал перед судом по обвинению в нарушении санкций", - говорится в сообщении телеканала.

Sky News уточняет, что суд оставил Панта под стражей до 16 июля, когда он должен появиться на заседании королевского суда города Борнмут.