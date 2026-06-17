Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болгария не поддерживает часть нового пакета санкций ЕС против России.
- Глава МИД Велислава Петрова заявила, что ряд предложенных санкций может повлиять на энергетическую стабильность Болгарии, а санкции против патриарха Кирилла могут быть восприняты как вмешательство в церковные дела.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Болгария не поддерживает санкции против энергетики РФ и против патриарха Кирилла, которые предложены как часть нового пакета ограничений со стороны Евросоюза, заявила глава МИД Велислава Петрова.
"Есть ряд элементов, которые мы не поддерживаем. С одной стороны, по энергетике, поскольку существует ряд санкций, которые повлияли бы на нашу энергетическую стабильность. Другие связаны с патриархом Кириллом…. Такие санкции имеют потенциал быть контрпродуктивными", - заявила журналистам глава МИД, которую цитирует Болгарское национальное телевидение.
По ее словам, санкции против патриарха дадут повод говорить о вмешательстве Европы в церковные дела.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.