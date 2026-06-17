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В МИД Болгарии выступили против новых санкций в отношении России - РИА Новости, 17.06.2026
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16:11 17.06.2026
В МИД Болгарии выступили против новых санкций в отношении России

Петрова: Болгария не поддерживает новые санкции против энергетики России

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болгария не поддерживает часть нового пакета санкций ЕС против России.
  • Глава МИД Велислава Петрова заявила, что ряд предложенных санкций может повлиять на энергетическую стабильность Болгарии, а санкции против патриарха Кирилла могут быть восприняты как вмешательство в церковные дела.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Болгария не поддерживает санкции против энергетики РФ и против патриарха Кирилла, которые предложены как часть нового пакета ограничений со стороны Евросоюза, заявила глава МИД Велислава Петрова.
Ранее газета Politico сообщала, что Болгария выступает против некоторых положений нового пакета санкций ЕС против России.
"Есть ряд элементов, которые мы не поддерживаем. С одной стороны, по энергетике, поскольку существует ряд санкций, которые повлияли бы на нашу энергетическую стабильность. Другие связаны с патриархом Кириллом…. Такие санкции имеют потенциал быть контрпродуктивными", - заявила журналистам глава МИД, которую цитирует Болгарское национальное телевидение.
По ее словам, санкции против патриарха дадут повод говорить о вмешательстве Европы в церковные дела.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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