В МИД Болгарии выступили против новых санкций в отношении России

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Болгария не поддерживает санкции против энергетики РФ и против патриарха Кирилла, которые предложены как часть нового пакета ограничений со стороны Евросоюза, заявила глава МИД Велислава Петрова.

"Есть ряд элементов, которые мы не поддерживаем. С одной стороны, по энергетике, поскольку существует ряд санкций, которые повлияли бы на нашу энергетическую стабильность. Другие связаны с патриархом Кириллом…. Такие санкции имеют потенциал быть контрпродуктивными", - заявила журналистам глава МИД, которую цитирует Болгарское национальное телевидение.