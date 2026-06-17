Богомаз прокомментировал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские террористы в очередной раз показали свои истинные цели, киевский режим нанес удар по беззащитным детям, заявил бывший губернатор Брянской области, депутат Госдумы Александр Богомаз, комментируя атаку ВСУ на автобус в Брянске.