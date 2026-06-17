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Богомаз прокомментировал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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18:03 17.06.2026 (обновлено: 18:09 17.06.2026)
Богомаз прокомментировал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Богомаз: украинские террористы в очередной раз показали свои истинные цели

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Богомаз
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Богомаз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Богомаз, бывший губернатор Брянской области, назвал атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой актом терроризма.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские террористы в очередной раз показали свои истинные цели, киевский режим нанес удар по беззащитным детям, заявил бывший губернатор Брянской области, депутат Госдумы Александр Богомаз, комментируя атаку ВСУ на автобус в Брянске.
"Очередной акт терроризма ВСУ. Украинские террористы в очередной раз показали свои истинные цели. Целенаправленно и бесчеловечно атакован туристический автобус с детской футбольной командой из города Речицы Гомельской области. Киевский режим нанес удар по беззащитным детям", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также выразил глубокие слова соболезнования родным погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Слова поддержки братскому народу Белоруссии", - добавил депутат.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров.
По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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