Богомаз прокомментировал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Богомаз, бывший губернатор Брянской области, назвал атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой актом терроризма.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские террористы в очередной раз показали свои истинные цели, киевский режим нанес удар по беззащитным детям, заявил бывший губернатор Брянской области, депутат Госдумы Александр Богомаз, комментируя атаку ВСУ на автобус в Брянске.
"Очередной акт терроризма ВСУ. Украинские террористы в очередной раз показали свои истинные цели. Целенаправленно и бесчеловечно атакован туристический автобус с детской футбольной командой из города Речицы Гомельской области. Киевский режим нанес удар по беззащитным детям", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также выразил глубокие слова соболезнования родным погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Слова поддержки братскому народу Белоруссии", - добавил депутат.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров.
По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.