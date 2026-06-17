Банк России запустил подкаст для предпринимателей о развитии бизнеса

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банк России запустил подкаст для малого и среднего бизнеса о том, как привлечь инвестиции в проект и получить господдержку, сообщил регулятор.
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"Мы запускаем подкаст для малого и среднего бизнеса – "Деньги для дела". На этой платформе вы найдете серию коротких подкастов, в которых эксперты Банка России, представители финансового рынка и предприниматели рассказывают про инструменты для развития бизнеса", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале регулятора.
Среди тем для обсуждения в подкасте Банк России перечислил: через какие стадии жизненного цикла проходит компания; способы привлечь инвестиции в проект; как получить государственную поддержку.
"В первом выпуске зампредседателя Банка России Михаил Мамута и совладелец компании "Технониколь" Игорь Рыбаков ответят на вопрос, кто же такие предприниматели – люди с особым типом мышления или те, кто приобрел деловые качества на практике", – анонсировал регулятор.
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"Эксперты вспомнят, как зарождался бизнес в современной России, порассуждают, что ждет его в будущем, а также поделятся советами, с чего лучше начинать и как выстраивать бизнес-процессы", - добавил ЦБ.
Уточняется, что к каждому выпуску доступны дополнительные материалы, ссылки на проекты партнеров и тесты для самопроверки. В личном кабинете можно следить за своим прогрессом и получать достижения за пройденные темы.
"Воспользоваться платформой могут не только те, у кого уже есть бизнес, но и люди, которые только планируют начать свое дело. Базу знаний будем постоянно обновлять с учетом актуальной экономической повестки", – заключили в Банке России.
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