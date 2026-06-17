В Польше освободили двух задержанных по делу об убийстве Скрепецкого

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержанных граждан Белоруссии освободили, так как не было причин далее содержать их под арестом.

Правоохранительные органы Польши продолжат с ними работу, вопрос об их отношении к убийству будет выясняться.

ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Двое граждан Белоруссии, задержанные в Польше по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков), освобождены, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее представитель прокуратуры Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России . Позже прокуратура подтвердила, что убитым является Скрепецкий.

"Были задержаны два гражданина Белоруссии . Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом", - сказал Туск

Он добавил, что правоохранительные органы продолжат работать с этими гражданами. "Вопрос их отношения к убийству будет далее выясняться", - сказал премьер.

В свою очередь представитель прокуратуры Люблина сообщил журналистам, что следствие не установило связи граждан Белоруссии, о которых идет речь, с убийством россиянина.

"Проверка их связи с этим преступлением дала отрицательный результат. Оказалось, что они не имеют отношения к этому делу. В связи с этим они были освобождены", - сказал он.