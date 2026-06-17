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В Польше освободили двух задержанных по делу об убийстве Скрепецкого - РИА Новости, 17.06.2026
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13:39 17.06.2026 (обновлено: 15:13 17.06.2026)
В Польше освободили двух задержанных по делу об убийстве Скрепецкого

Туск: граждан Белоруссии, задержанных после убийства Скрепецкого, освободили

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержанных граждан Белоруссии освободили, так как не было причин далее содержать их под арестом.
  • Правоохранительные органы Польши продолжат с ними работу, вопрос об их отношении к убийству будет выясняться.
ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Двое граждан Белоруссии, задержанные в Польше по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков), освобождены, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее представитель прокуратуры Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России. Позже прокуратура подтвердила, что убитым является Скрепецкий.
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"Были задержаны два гражданина Белоруссии. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом", - сказал Туск.
Он добавил, что правоохранительные органы продолжат работать с этими гражданами. "Вопрос их отношения к убийству будет далее выясняться", - сказал премьер.
В свою очередь представитель прокуратуры Люблина сообщил журналистам, что следствие не установило связи граждан Белоруссии, о которых идет речь, с убийством россиянина.
"Проверка их связи с этим преступлением дала отрицательный результат. Оказалось, что они не имеют отношения к этому делу. В связи с этим они были освобождены", - сказал он.
Во вторник пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что польские спецслужбы выходили на контакт со Скрепецким, предлагали ему охрану, от которой тот отказался.
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