МИД Белоруссии призвал страны ОБСЕ восстановить контакты по военной линии

Краткий пересказ от РИА ИИ Белоруссия считает необходимым восстановить контакты и коммуникации по военной линии между странами ОБСЕ.

По мнению замглавы белорусского внешнеполитического ведомства Игоря Секрета, прекращение контактов повысило риск ошибок и опасных инцидентов.

Минск выступает за восстановление серьезного профессионального диалога и предлагает строить пространство сотрудничества, где безопасность одного не достигается за счет безопасности другого.

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Белоруссия считает нужным восстановить контакты и коммуникации по военной линии между странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), из-за их прекращения резко возрос риск ошибок и опасных инцидентов, заявил замглавы белорусского внешнеполитического ведомства Игорь Секрета.

"Нужно восстановить контакты и коммуникации по военной линии: из-за их прекращения резко возрос риск ошибок, опасных инцидентов, неверного восприятия и ложных выводов. Мы должны убедить друг друга в том, что никто не собирается нападать друг на друга. Мы должны заново научиться слышать друг друга", - сказал Секрета в ходе пленарной сессии "Ситуация с безопасностью в регионе ОБСЕ " на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене

Он отметил, что Белоруссия последовательно выступает за восстановление серьезного профессионального диалога без бесконечных взаимных обвинений и политического пиара, без предварительных условий и попыток читать друг другу лекции.

"Нашим народам не нужны новые театры боевых действий или фронты. Нашим народам нужны безопасность, развитие и нормальная жизнь. Мы не собираемся воевать с соседями. Нам не нужны чужие территории. Нам не нужны конфликты. Беларусь не хочет войны. Мы хотим сотрудничать", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел Белоруссии.

По его словам, республика хочет строить дороги, предприятия и логистические маршруты, видеть вокруг себя предсказуемых и благополучных соседей. "Мы выдвигаем глобальные инициативы по построению новой архитектуры безопасности, но вынуждены это делать не на площадке ОБСЕ, которая, к сожалению, изменила призванию быть форумом для сотрудничества и диалога и стала рингом для мегафонной дипломатии и твиттер-выпадов", - добавил замглавы белорусского МИД.

Он также призвал снова разговаривать как ответственные политики и дипломаты. По мнению дипломата, альтернатива диалогу сегодня одна – тотальный конфликт, после начала которого будет бессмысленно разбираться в причинах.