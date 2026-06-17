МИД Белоруссии призвал страны ОБСЕ восстановить контакты по военной линии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия считает необходимым восстановить контакты и коммуникации по военной линии между странами ОБСЕ.
- По мнению замглавы белорусского внешнеполитического ведомства Игоря Секрета, прекращение контактов повысило риск ошибок и опасных инцидентов.
- Минск выступает за восстановление серьезного профессионального диалога и предлагает строить пространство сотрудничества, где безопасность одного не достигается за счет безопасности другого.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Белоруссия считает нужным восстановить контакты и коммуникации по военной линии между странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), из-за их прекращения резко возрос риск ошибок и опасных инцидентов, заявил замглавы белорусского внешнеполитического ведомства Игорь Секрета.
"Нужно восстановить контакты и коммуникации по военной линии: из-за их прекращения резко возрос риск ошибок, опасных инцидентов, неверного восприятия и ложных выводов. Мы должны убедить друг друга в том, что никто не собирается нападать друг на друга. Мы должны заново научиться слышать друг друга", - сказал Секрета в ходе пленарной сессии "Ситуация с безопасностью в регионе ОБСЕ" на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене.
Он отметил, что Белоруссия последовательно выступает за восстановление серьезного профессионального диалога без бесконечных взаимных обвинений и политического пиара, без предварительных условий и попыток читать друг другу лекции.
"Нашим народам не нужны новые театры боевых действий или фронты. Нашим народам нужны безопасность, развитие и нормальная жизнь. Мы не собираемся воевать с соседями. Нам не нужны чужие территории. Нам не нужны конфликты. Беларусь не хочет войны. Мы хотим сотрудничать", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел Белоруссии.
По его словам, республика хочет строить дороги, предприятия и логистические маршруты, видеть вокруг себя предсказуемых и благополучных соседей. "Мы выдвигаем глобальные инициативы по построению новой архитектуры безопасности, но вынуждены это делать не на площадке ОБСЕ, которая, к сожалению, изменила призванию быть форумом для сотрудничества и диалога и стала рингом для мегафонной дипломатии и твиттер-выпадов", - добавил замглавы белорусского МИД.
Он также призвал снова разговаривать как ответственные политики и дипломаты. По мнению дипломата, альтернатива диалогу сегодня одна – тотальный конфликт, после начала которого будет бессмысленно разбираться в причинах.
"Либо мы продолжим строить новые стены и минные поля, либо начнем строить пространство сотрудничества, где безопасность одного не достигается за счет безопасности другого. Пространство, где уважают законные интересы всех государств. Пространство, где разговаривают даже тогда, когда не согласны друг с другом. Беларусь выбирает именно такой путь", - подчеркнул он.