МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Минздрав Белоруссии направил в Брянскую область реанимационные бригады и специалистов для оценки состояния белорусских граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус, в случае необходимости готов вертолет медслужбы, сообщил глава ведомства Александр Ходжаев.