Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минздрав Белоруссии направил в Брянскую область реанимационные бригады и специалистов для оценки состояния белорусских граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус.
- В составе бригад специалисты республиканского уровня, в том числе анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы.
- В случае необходимости будет задействован вертолет медслужбы для транспортировки пострадавших в Республику Беларусь.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Минздрав Белоруссии направил в Брянскую область реанимационные бригады и специалистов для оценки состояния белорусских граждан, пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус, в случае необходимости готов вертолет медслужбы, сообщил глава ведомства Александр Ходжаев.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БпЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
"Мы направили три реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в составе 11 человек, в Брянск, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Республику Беларусь, оказании необходимой помощи на месте", - сказал Ходжаев, слова которого приводит агентство Белта.
По его словам, на данный момент из Минска в Брянск направлены специалисты республиканского уровня, в том числе анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы.
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"В случае принятия решения о транспортировке наших граждан готов вертолет медицинской службы для выполнения задачи", - добавил министр.
Он подчеркнул, что информация будет обновляться и дополняться, минздрав Белоруссии держит этот вопрос на контроле.