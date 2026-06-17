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МИД Белоруссии решительно осуждает атаку на автобус с детьми - РИА Новости, 17.06.2026
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14:39 17.06.2026 (обновлено: 14:44 17.06.2026)
МИД Белоруссии решительно осуждает атаку на автобус с детьми

МИД Белоруссии решительно осуждает атаку на автобус с детьми в Брянской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Белоруссии осуждает атаку на автобус, перевозивший белорусских граждан в Брянской области.
  • Среди пострадавших в автобусе были дети.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. МИД Белоруссии решительно осуждает атаку на автобус, который перевозил белорусских граждан в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
"Решительно осуждаем атаку на автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации", - сказал Варанков в ходе брифинга.
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