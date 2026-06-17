МИД Белоруссии решительно осуждает атаку на автобус с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Белоруссии осуждает атаку на автобус, перевозивший белорусских граждан в Брянской области.
- Среди пострадавших в автобусе были дети.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. МИД Белоруссии решительно осуждает атаку на автобус, который перевозил белорусских граждан в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
"Решительно осуждаем атаку на автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации", - сказал Варанков в ходе брифинга.