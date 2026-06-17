Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 17.06.2026 (обновлено: 13:08 17.06.2026)
МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке БПЛА в Брянской области

МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке БПЛА на детскую футбольную команду

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке украинского БПЛА на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области.
  • В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке в Брянской области украинского БПЛА на автобус с белорусской детской футбольной командой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Уточняем", - сказал представитель пресс-службы.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщил Ковальчук.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии
Вчера, 12:39
 
БелоруссияБрянская областьЕгор Ковальчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала