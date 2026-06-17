МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке БПЛА в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке украинского БПЛА на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области.
- В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке в Брянской области украинского БПЛА на автобус с белорусской детской футбольной командой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Уточняем", - сказал представитель пресс-службы.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщил Ковальчук.