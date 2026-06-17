СК Белоруссии установил 40 погибших на Украине членов "полка Калиновского"

МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 погибших на Украине белорусских граждан, состоявших в воюющей на стороне ВСУ и признанной террористической и экстремистской в России и Белоруссии организации "полк Калиновского", сообщили в ведомстве.

"Изучая в ходе расследования численность и структуру данного преступного сообщества, мы говорим о том, что она не дотягивает даже до стандартного мотострелкового батальона", - добавил он.