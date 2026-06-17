СК Белоруссии установил 40 погибших на Украине членов "полка Калиновского"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет Белоруссии установил личности более 40 белорусских граждан, погибших на Украине в составе «полка Калиновского».
- Только трое из установленных погибших захоронены на территории Республики Беларусь.
- Десять руководителей организации осуждены на сроки от 20 до 25 лет лишения свободы.
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии установил личности 40 погибших на Украине белорусских граждан, состоявших в воюющей на стороне ВСУ и признанной террористической и экстремистской в России и Белоруссии организации "полк Калиновского", сообщили в ведомстве.
"В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов - граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь", - сказал следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян в эфире телеканала ОНТ.
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Начальник главного следственного управления белорусского Следственного комитета Александр Агафонов отметил, что десять руководителей террористической организации уже осуждены на сроки от 20 до 25 лет лишения свободы.
"Изучая в ходе расследования численность и структуру данного преступного сообщества, мы говорим о том, что она не дотягивает даже до стандартного мотострелкового батальона", - добавил он.