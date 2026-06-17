Пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском доставят в Белоруссию

МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области на автобус с белорусскими детьми доставят в Белоруссию для оказания медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев.

Он отметил, что "на данный момент готовится вертолет медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке (белорусских – ред.) граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь".