Пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском доставят в Белоруссию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области доставят в Беларусь для оказания медицинской помощи.
- Для транспортировки пострадавших готовится медицинский вертолет.
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области на автобус с белорусскими детьми доставят в Белоруссию для оказания медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы (Гомельская область Белоруссии).
"Российские коллеги предложили оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Российской Федерации. Однако главой государства дано поручение вывести белорусских граждан для оказания медицинской помощи в Республику Беларусь", - приводит агентство Белта слова министра.
Он отметил, что "на данный момент готовится вертолет медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке (белорусских – ред.) граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18