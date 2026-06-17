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Пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском доставят в Белоруссию - РИА Новости, 17.06.2026
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21:16 17.06.2026 (обновлено: 21:17 17.06.2026)
Пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском доставят в Белоруссию

Ходжаев: пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области доставят в Белоруссию

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области доставят в Беларусь для оказания медицинской помощи.
  • Для транспортировки пострадавших готовится медицинский вертолет.
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области на автобус с белорусскими детьми доставят в Белоруссию для оказания медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров, у нее остались двое детей. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы (Гомельская область Белоруссии).
"Российские коллеги предложили оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Российской Федерации. Однако главой государства дано поручение вывести белорусских граждан для оказания медицинской помощи в Республику Беларусь", - приводит агентство Белта слова министра.
Он отметил, что "на данный момент готовится вертолет медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке (белорусских – ред.) граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь".
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