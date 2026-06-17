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В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ под Брянском - РИА Новости, 17.06.2026
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21:08 17.06.2026 (обновлено: 21:18 17.06.2026)
В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ под Брянском

Ходжаев: два человека находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки ВСУ на автобус в Брянской области один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
  • Сообщил глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.
"Наши коллеги добрались до пострадавших. Также туда приехали коллеги из Москвы. В данный момент проведена оценка состояния наших пациентов. Два тяжелых пациента: один взрослый и один ребенок", - сказал Ходжаев, слова которого приводит агентство Белта.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области.
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