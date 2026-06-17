В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После атаки ВСУ на автобус в Брянской области один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
- Сообщил глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, сообщил глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области.
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22 июня 2022, 17:18