Белгородскую область атаковали более 210 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 210 беспилотниками.
- Один мирный житель погиб, шесть ранены.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 210 беспилотниками, один мирный житель погиб, шесть ранены, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 79 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов в ходе трех обстрелов и зафиксированы 212 атак беспилотниками, из них 126 были сбиты и подавлены. Кроме того, восемь взрывных устройств сброшены с четырех БПЛА. Во вторник семь человек обратились за медицинской помощью, у одного из них диагноз не подтвердился. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 29 частных домовладениях, трех инфраструктурных объектах, двух предприятиях, одном социальном и двух коммерческих объектах, ангаре и 30 транспортных средствах.
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"В Белгородском округе по поселкам… произведены удары 40 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены. В селе Красная Нива оперативными службами обнаружен погибший мужчина… При атаке дрона на "Газель" пострадали два человека. В городской больнице №2 города Белгорода после полного обследования у мужчины диагнозы не подтвердились, он отпущен домой. Женщина госпитализирована", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, над Белгородом и Ивнянским округом сбиты четыре БПЛА самолетного типа, Борисовский, Валуйский, Прохоровский и Яковлевский округа атакованы 31 беспилотником, 18 из которых подавлены и сбиты. Уточняется, что по Грайворонскому округу в ходе двух обстрелов выпущено 18 боеприпасов и совершены атаки 24 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены, по Волоконовскому и Ракитянскому округам произведены удары 35 беспилотников, 24 из которых сбиты, ранены трое.
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"В Краснояружском округе… четыре раза сброшены восемь взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 30 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона ранен мирный житель… В Шебекинском округе … выпущено два авиационных боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 48 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино от детонации дрона ранен мужчина", - заявили в оперштабе.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 87 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил три обстрела с использованием авиации и артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18