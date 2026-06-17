Рейтинг@Mail.ru
Белгородскую область атаковали более 210 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 17.06.2026
Белгородскую область атаковали более 210 беспилотников ВСУ за сутки

ВСУ за сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области 212 дронами

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 210 беспилотниками.
  • Один мирный житель погиб, шесть ранены.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 210 беспилотниками, один мирный житель погиб, шесть ранены, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 79 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов в ходе трех обстрелов и зафиксированы 212 атак беспилотниками, из них 126 были сбиты и подавлены. Кроме того, восемь взрывных устройств сброшены с четырех БПЛА. Во вторник семь человек обратились за медицинской помощью, у одного из них диагноз не подтвердился. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 29 частных домовладениях, трех инфраструктурных объектах, двух предприятиях, одном социальном и двух коммерческих объектах, ангаре и 30 транспортных средствах.
«
"В Белгородском округе по поселкам… произведены удары 40 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены. В селе Красная Нива оперативными службами обнаружен погибший мужчина… При атаке дрона на "Газель" пострадали два человека. В городской больнице №2 города Белгорода после полного обследования у мужчины диагнозы не подтвердились, он отпущен домой. Женщина госпитализирована", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, над Белгородом и Ивнянским округом сбиты четыре БПЛА самолетного типа, Борисовский, Валуйский, Прохоровский и Яковлевский округа атакованы 31 беспилотником, 18 из которых подавлены и сбиты. Уточняется, что по Грайворонскому округу в ходе двух обстрелов выпущено 18 боеприпасов и совершены атаки 24 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены, по Волоконовскому и Ракитянскому округам произведены удары 35 беспилотников, 24 из которых сбиты, ранены трое.
«
"В Краснояружском округе… четыре раза сброшены восемь взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 30 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона ранен мирный житель… В Шебекинском округе … выпущено два авиационных боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 48 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино от детонации дрона ранен мужчина", - заявили в оперштабе.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 87 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил три обстрела с использованием авиации и артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородУкраинаАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала