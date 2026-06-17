Белгородскую область атаковали более 210 беспилотников ВСУ за сутки

По информации ведомства, над Белгородом и Ивнянским округом сбиты четыре БПЛА самолетного типа, Борисовский, Валуйский, Прохоровский и Яковлевский округа атакованы 31 беспилотником, 18 из которых подавлены и сбиты. Уточняется, что по Грайворонскому округу в ходе двух обстрелов выпущено 18 боеприпасов и совершены атаки 24 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены, по Волоконовскому и Ракитянскому округам произведены удары 35 беспилотников, 24 из которых сбиты, ранены трое.