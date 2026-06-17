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СМИ раскрыли, в какую сумму обошлась свадьба Батракова - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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16:59 17.06.2026
СМИ раскрыли, в какую сумму обошлась свадьба Батракова

Батраков и Подшибякина потратили на свадьбу около 15 млн рублей

© Фото : The BlueprintИрина Подшибякина и Алексей Батраков
Ирина Подшибякина и Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : The Blueprint
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина потратили на свадебную церемонию около 15 миллионов рублей, сообщает "Mash на спорте".
Бракосочетание состоялось 16 июня. Батраков опубликовал в Telegram-канале совместную фотографию со свадьбы с подписью: "Наш день. Наша история"
По информации источника, аренда усадьбы Villa Michetti в Московской области обошлась паре в 4 миллиона рублей, еще 2,5 миллиона ушло на декор. Во время торжества выступала группа "Марсель", гонорар артистов составил 3,5 миллиона рублей. Одежда молодоженов стоила около 2 миллионов рублей, еще около миллиона ушло на гонорар свадебного ведущего.
Батракову 21 год, в прошедшем сезоне он провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. На его счету 12 матчей и четыре гола за сборную России. Подшибякиной 30 лет, она является ведущей клубного YouTube-канала "Локомотива". За национальную команду она провела 10 игр.
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