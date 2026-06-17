СМИ раскрыли, в какую сумму обошлась свадьба Батракова

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков и бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина потратили на свадебную церемонию около 15 миллионов рублей, сообщает "Mash на спорте".

Бракосочетание состоялось 16 июня. Батраков опубликовал в Telegram-канале совместную фотографию со свадьбы с подписью: "Наш день. Наша история"

По информации источника, аренда усадьбы Villa Michetti в Московской области обошлась паре в 4 миллиона рублей, еще 2,5 миллиона ушло на декор. Во время торжества выступала группа "Марсель", гонорар артистов составил 3,5 миллиона рублей. Одежда молодоженов стоила около 2 миллионов рублей, еще около миллиона ушло на гонорар свадебного ведущего.