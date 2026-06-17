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Батраков не получит дополнительных дней отдыха после свадьбы - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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12:23 17.06.2026
Батраков не получит дополнительных дней отдыха после свадьбы

Галактионов: Батраков не получит дополнительных дней отдыха после свадьбы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Алексей Батраков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной.
  • Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил, что Батраков не получит дополнительных дней отдыха после свадьбы и приступает к работе в назначенный срок.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Женившийся накануне полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков не получит дополнительных дней отдыха после свадьбы, сообщил РИА Новости главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
16 июня 21-летний Батраков в своем Telegram-канале сообщил, что женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Избраннице игрока 30 лет, она является ведущей клубных медиа "Локомотива".
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"Он так же, как и все игроки сборной, приступает к работе в назначенный срок, проходит углубленное обследование вместе с ребятами. Они начинают подготовку 27 июня", - сказал Галактионов.
Батраков в прошлом сезоне принял участие в 36 матчах "Локомотива", забив 17 мячей и отдав 12 результативных передач. После этого полузащитник отправился в расположение сборной России. В свой день рождения, 9 июня, он отметился голом в товарищеском матче с командой Тринидада и Тобаго (3:0). Его отпуск начался на следующий день после этой игры.
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