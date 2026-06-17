Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной.
- Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил, что Батраков не получит дополнительных дней отдыха после свадьбы и приступает к работе в назначенный срок.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Женившийся накануне полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Батраков не получит дополнительных дней отдыха после свадьбы, сообщил РИА Новости главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
16 июня 21-летний Батраков в своем Telegram-канале сообщил, что женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Избраннице игрока 30 лет, она является ведущей клубных медиа "Локомотива".
"Он так же, как и все игроки сборной, приступает к работе в назначенный срок, проходит углубленное обследование вместе с ребятами. Они начинают подготовку 27 июня", - сказал Галактионов.
Батраков в прошлом сезоне принял участие в 36 матчах "Локомотива", забив 17 мячей и отдав 12 результативных передач. После этого полузащитник отправился в расположение сборной России. В свой день рождения, 9 июня, он отметился голом в товарищеском матче с командой Тринидада и Тобаго (3:0). Его отпуск начался на следующий день после этой игры.
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