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Ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России неожиданно выросли - РИА Новости, 17.06.2026
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02:09 17.06.2026
Ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России неожиданно выросли

РИА Новости: средняя ставка по вкладам в 20 банках неожиданно выросла

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках за последний месяц выросла.
  • Доходность вкладов на срок до трех месяцев выросла с 13,27% на 15 мая до 13,44% на 15 июня.
  • Аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов полагает, что рост ставок может быть связан с повышенным спросом на наличные со стороны населения.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках за последний месяц неожиданно выросла - это происходит несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, следует из данных финансового маркетплейса "Финуслуги".
Так, сильнее всего доходность выросла у вкладов на срок до трех месяцев - с 13,27% на 15 мая до 13,44% на 15 июня. При этом ставки по депозитам на полгода и на год увеличились на 0,15 процентного пункта – до 12,99% и 12,32%, соответственно.
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"Мы полагаем, что рост ставок может быть связан с повышенным спросом на наличные со стороны населения в последние месяцы. На этом фоне банки могут ситуативно поднимать ставки по вкладам чтобы привлечь или удержать клиентов", - отметил старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Артем Перминов.
При этом ставки по вкладам будут снижаться вслед за ключевой - на это указывает то, что ставки с более длинным сроком размещения ниже ставок с более коротким сроком, уточнил Перминов.
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