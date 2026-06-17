Ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России неожиданно выросли

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках за последний месяц выросла.

Доходность вкладов на срок до трех месяцев выросла с 13,27% на 15 мая до 13,44% на 15 июня.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов полагает, что рост ставок может быть связан с повышенным спросом на наличные со стороны населения.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках за последний месяц неожиданно выросла - это происходит несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, следует из данных финансового маркетплейса "Финуслуги".

Так, сильнее всего доходность выросла у вкладов на срок до трех месяцев - с 13,27% на 15 мая до 13,44% на 15 июня. При этом ставки по депозитам на полгода и на год увеличились на 0,15 процентного пункта – до 12,99% и 12,32%, соответственно.

Это произошло несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ на апрельском заседании - на 0,5 процентного пункта.

"Мы полагаем, что рост ставок может быть связан с повышенным спросом на наличные со стороны населения в последние месяцы. На этом фоне банки могут ситуативно поднимать ставки по вкладам чтобы привлечь или удержать клиентов", - отметил старший аналитик " БКС Мир инвестиций " Артем Перминов.