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Юрист рассказал, что может быть отягчающим обстоятельством в деле Шурыгиной - РИА Новости, 17.06.2026
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22:16 17.06.2026
Юрист рассказал, что может быть отягчающим обстоятельством в деле Шурыгиной

Багатурия: доступ несовершеннолетних к публикуемому контенту отягчит дело

© Кадр из программы "Пусть говорят"Кадр из программы "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной
Кадр из программы Пусть говорят с участием Дианы Шурыгиной - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Кадр из программы "Пусть говорят"
Кадр из программы "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против Дианы Шурыгиной возбуждено уголовное дело после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале.
  • Если будет установлен доступ несовершеннолетних к этому контенту, это станет отягчающим обстоятельством.
  • Шурыгиной предъявлено обвинение в «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенных группой лиц с использованием интернета», она помещена под домашний арест до 19 июля.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Если в ходе расследования уголовного дела блогера Дианы Шурыгиной будет установлен доступ несовершеннолетних к публикуемому контенту, это может стать отягчающим обстоятельством, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Багатурия.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено на Шурыгину после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением блогера.
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"Если будет установлен доступ несовершеннолетних к этому контенту — это станет отягчающим обстоятельством", — рассказал Багатурия.
По словам адвоката, Шурыгиной грозит от двух до шести лет колонии. "Это тяжкое преступление, так как она использовала интернет и извлекла доход свыше 50 тысяч рублей", — отметил он.
Багатурия пояснил, что если бы Шурыгина находилась за границей, где такие действия не запрещены, экстрадиция была бы маловероятна, однако она была задержана в Москве.
Шурыгиной предъявлено обвинение в "незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенных группой лиц с использованием интернета". Она помещена под домашний арест до 19 июля.
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