Кадр из программы "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной. Архивное фото

Кадр из программы "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной

Юрист рассказал, что может быть отягчающим обстоятельством в деле Шурыгиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Против Дианы Шурыгиной возбуждено уголовное дело после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале.

Если будет установлен доступ несовершеннолетних к этому контенту, это станет отягчающим обстоятельством.

Шурыгиной предъявлено обвинение в «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенных группой лиц с использованием интернета», она помещена под домашний арест до 19 июля.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Если в ходе расследования уголовного дела блогера Дианы Шурыгиной будет установлен доступ несовершеннолетних к публикуемому контенту, это может стать отягчающим обстоятельством, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Багатурия.

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено на Шурыгину после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением блогера.

"Если будет установлен доступ несовершеннолетних к этому контенту — это станет отягчающим обстоятельством", — рассказал Багатурия.

По словам адвоката, Шурыгиной грозит от двух до шести лет колонии. "Это тяжкое преступление, так как она использовала интернет и извлекла доход свыше 50 тысяч рублей", — отметил он.

Багатурия пояснил, что если бы Шурыгина находилась за границей, где такие действия не запрещены, экстрадиция была бы маловероятна, однако она была задержана в Москве