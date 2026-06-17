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В ЮВА более 300 тысяч человек вовлечены в работу мошеннических центров - РИА Новости, 17.06.2026
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07:55 17.06.2026
В ЮВА более 300 тысяч человек вовлечены в работу мошеннических центров

Загайнов: более 300 тысяч человек вовлечены в работу скам-центров в ЮВА

© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo
Полицейский в Мьянме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 300 тысяч человек из нескольких десятков стран мира вовлечены в деятельность мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
  • Мошеннические схемы в регионе тесно переплетены с казино-бизнесом, теневыми расчетными механизмами и системами трансграничного отмывания средств.
  • Страны АСЕАН активно выявляют объекты, используемые преступными группировками, и укрепляют международное сотрудничество для борьбы с трансграничными преступлениями.
ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости. Более 300 тысяч человек из нескольких десятков стран мира вовлечены в деятельность мошеннических центров в Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
По его словам, сейчас формируется обширная транснациональная криминальная архитектура – мошеннические схемы тесно переплетены с казино-бизнесом, теневыми расчетными механизмами и системами трансграничного отмывания средств. При этом зачастую речь идет не только о мошенничестве, но и о случаях торговли людьми, насилия и принудительного труда.
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“По разным оценкам, в такого рода операции в регионе вовлечены более 300 тысяч человек из нескольких десятков государств мира, а потери ЮВА только за 2024 год оценивались более чем в 23,5 миллиарда долларов США”, - рассказал Загайнов в интервью РИА Новости в преддверии юбилейного саммита Россия–АСЕАН в Казани.
Загайнов подчеркнул, что страны АСЕАН активно выявляют объекты, используемые преступными группировками, проводят масштабные рейды и расследуют деятельность организаторов крупнейших сетей, а также связанной с ними финансовой инфраструктуры.
“Так как существенная часть подобных преступлений носит дистанционный и трансграничный характер, это объективно требует международного взаимодействия и обмена информацией. Поэтому будем продолжать работу над дальнейшим укреплением профильного сотрудничества со странами АСЕАН в целях защиты граждан, пресечения деятельности трансграничных преступных сетей и формирования более безопасной и устойчивой цифровой среды”, — заявил дипломат.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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