В ЮВА более 300 тысяч человек вовлечены в работу мошеннических центров

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 300 тысяч человек из нескольких десятков стран мира вовлечены в деятельность мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.

Мошеннические схемы в регионе тесно переплетены с казино-бизнесом, теневыми расчетными механизмами и системами трансграничного отмывания средств.

Страны АСЕАН активно выявляют объекты, используемые преступными группировками, и укрепляют международное сотрудничество для борьбы с трансграничными преступлениями.

ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости. Более 300 тысяч человек из нескольких десятков стран мира вовлечены в деятельность мошеннических центров в Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.

По его словам, сейчас формируется обширная транснациональная криминальная архитектура – мошеннические схемы тесно переплетены с казино-бизнесом, теневыми расчетными механизмами и системами трансграничного отмывания средств. При этом зачастую речь идет не только о мошенничестве, но и о случаях торговли людьми, насилия и принудительного труда.

“По разным оценкам, в такого рода операции в регионе вовлечены более 300 тысяч человек из нескольких десятков государств мира, а потери ЮВА только за 2024 год оценивались более чем в 23,5 миллиарда долларов США”, - рассказал Загайнов в интервью РИА Новости в преддверии юбилейного саммита Россия–АСЕАН в Казани

Загайнов подчеркнул, что страны АСЕАН активно выявляют объекты, используемые преступными группировками, проводят масштабные рейды и расследуют деятельность организаторов крупнейших сетей, а также связанной с ними финансовой инфраструктуры.

“Так как существенная часть подобных преступлений носит дистанционный и трансграничный характер, это объективно требует международного взаимодействия и обмена информацией. Поэтому будем продолжать работу над дальнейшим укреплением профильного сотрудничества со странами АСЕАН в целях защиты граждан, пресечения деятельности трансграничных преступных сетей и формирования более безопасной и устойчивой цифровой среды”, — заявил дипломат.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.