Перевозчики детей в атакованном ВСУ автобусе выбрали небезопасный маршрут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая команду, семеро ранены.
- Перевозчики выбрали небезопасный маршрут практически в прифронтовой зоне, поездка была организована на личные деньги участников.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Перевозчики детей в автобусе, который попал под атаку ВСУ в Брянской области, выбрали небезопасный маршрут, почти в прифронтовой зоне, сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"Хотелось заметить, что перевозчиками был выбран небезопасный маршрут практически в прифронтовой зоне", - сказал Алейников в эфире телеканала "Первый информационный".
По его словам, поездка было организована на личные деньги участников, а маршрут самостоятельно определялся частным перевозчиком.
"Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственными перевозчиками ИП "Ичуб", зарегистрированным в Речицком и Калинковичском районах. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту Речица-Геленджик", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.