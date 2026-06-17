Последствия удара по автобусу в Брянской области

Последствия удара по автобусу в Брянской области

© Фото опубликовано белорусскими СМИ Последствия удара по автобусу в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая команду, семеро ранены.

Перевозчики выбрали небезопасный маршрут практически в прифронтовой зоне, поездка была организована на личные деньги участников.

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Перевозчики детей в автобусе, который попал под атаку ВСУ в Брянской области, выбрали небезопасный маршрут, почти в прифронтовой зоне, сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.

В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик . Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

"Хотелось заметить, что перевозчиками был выбран небезопасный маршрут практически в прифронтовой зоне", - сказал Алейников в эфире телеканала "Первый информационный".

По его словам, поездка было организована на личные деньги участников, а маршрут самостоятельно определялся частным перевозчиком.