Губернатор Краснодарского края прокомментировал атаку ВСУ на автобус

КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске, где ВСУ атаковали автобус с направлявшейся на отдых в Геленджик детской футбольной командой, и заявил, что у воюющих с детьми нет будущего.