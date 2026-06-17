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Губернатор Краснодарского края прокомментировал атаку ВСУ на автобус - РИА Новости, 17.06.2026
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16:38 17.06.2026
Губернатор Краснодарского края прокомментировал атаку ВСУ на автобус

Кондратьев об атаке ВСУ на автобус в Брянске: у воюющих с детьми нет будущего

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус с белорусской детской футбольной командой, которая ехала на отдых в Геленджик.
  • Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования и предложил детям возможность восстановления на курортах Краснодарского края после выздоровления.
КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске, где ВСУ атаковали автобус с направлявшейся на отдых в Геленджик детской футбольной командой, и заявил, что у воюющих с детьми нет будущего.
Ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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"Киевский режим в очередной раз показал свою сущность, у воюющих с детьми нет будущего. Убежден, виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание", - сообщил Кондратьев в своем канале на платформе "Макс". Также он выразил искренние соболезнования семье погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Губернатор также сообщил, что после выздоровления дети смогут продолжить восстановление на курортах Краснодарского края.
"Обязательно свяжемся с коллегами из Беларуси. Как только дети поправятся, ждем на отдых и восстановление в наши здравницы", - подчеркнул Кондратьев.
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