Появились подробности о женщине, погибшей при атаке ВСУ на автобус с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области погибла женщина, которая была женой одного из тренеров футбольного клуба.
- Ранены семь человек, в том числе пятеро детей, состояние одного ребенка тяжелое.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Женщина, погибшая в результате удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, являлась женой одного из тренеров футбольного клуба, сообщает агентство Белта.
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"По уточненной информации, поездка детей была организована в частном порядке. В результате инцидента погибла жена одного из тренеров, сопровождавших группу", - говорится в сообщении.
Ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью дрона самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, состояние родного ребенка тяжелое. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.