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Появились подробности о женщине, погибшей при атаке ВСУ на автобус с детьми - РИА Новости, 17.06.2026
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Появились подробности о женщине, погибшей при атаке ВСУ на автобус с детьми

Белта: при атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области погибла жена тренера

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области погибла женщина, которая была женой одного из тренеров футбольного клуба.
  • Ранены семь человек, в том числе пятеро детей, состояние одного ребенка тяжелое.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Женщина, погибшая в результате удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, являлась женой одного из тренеров футбольного клуба, сообщает агентство Белта.
«
"По уточненной информации, поездка детей была организована в частном порядке. В результате инцидента погибла жена одного из тренеров, сопровождавших группу", - говорится в сообщении.
Ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью дрона самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, состояние родного ребенка тяжелое. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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Появились подробности об автобусе, атакованном ВСУ в Брянской области
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияГеленджикЕгор КовальчукВооруженные силы Украины
 
 
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