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Появились подробности об автобусе, атакованном ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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13:02 17.06.2026 (обновлено: 14:10 17.06.2026)
Появились подробности об автобусе, атакованном ВСУ в Брянской области

В атакованном ВСУ в Брянской области автобусе было 44 пассажира, из них 28 детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами из Гомельской области на трассе А240 в Брянской области.
  • В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов, которые ехали на отдых в Геленджик.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В автобусе, который атаковал украинский дрон в Брянской области, ехали 44 пассажира, из них 28 детей, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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"В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель — Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых", — сказала она.

Инцидент произошел на трассе А240, атаке подвергся двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. Точные данные о пострадавших уточняются, добавила Петренко.
По предварительной информации, погибла женщина, сопровождавшая юных футболистов. Еще семь человек получили ранения, в том числе пять детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ВСУ охотой на мирных жителей. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле. На место удара выехал прокурор Брянской области Владимир Мосин.
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22 июня 2022, 17:18
 
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