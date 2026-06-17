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Ковальчук назвал удар ВСУ по автобусу с детьми целенаправленным - РИА Новости, 17.06.2026
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12:41 17.06.2026 (обновлено: 13:21 17.06.2026)
Ковальчук назвал удар ВСУ по автобусу с детьми целенаправленным

Ковальчук: ВСУ целенаправленно били по автобусу с юными футболистами из Гомеля

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал атаку ВСУ по автобусу с юными футболистами из Гомеля целенаправленным ударом.
  • В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал атаку ВСУ по автобусу с юными футболистами из Гомеля целенаправленным ударом.
Врио губернатора сообщил в своем канале на платформе "Макс", что украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.
"В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей", - написал Ковальчук.
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