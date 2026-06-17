Крупнейшая партия Белоруссии потребовала осудить атаку на автобус с детьми

В партии также призвали все общественные организации, ветеранские объединения, гражданские структуры, политические партии республики, а также зарубежных партнеров присоединиться к их заявлению. "Партия "Белая Русь" будет неукоснительно добиваться изобличения и законного наказания для организаторов и непосредственных исполнителей нападения на белорусских детей", - говорится в сообщении.