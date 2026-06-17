Крупнейшая партия Белоруссии потребовала осудить атаку на автобус с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крупнейшая политическая партия Белоруссии "Белая Русь" потребовала международного осуждения атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук ранее сообщил, что в результате атаки погибли и были ранены люди, в том числе дети.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Крупнейшая политическая партия Белоруссии "Белая Русь" потребовала международного осуждения атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. . В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
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"Партия "Белая Русь" заявляет: мир не может оставаться безучастным к подобному варварству. Мы требуем немедленного международного осуждения этого преступления", - говорится в сообщении в Telegram-канале партии.
В партии также призвали все общественные организации, ветеранские объединения, гражданские структуры, политические партии республики, а также зарубежных партнеров присоединиться к их заявлению. "Партия "Белая Русь" будет неукоснительно добиваться изобличения и законного наказания для организаторов и непосредственных исполнителей нападения на белорусских детей", - говорится в сообщении.