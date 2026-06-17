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В Московском планетарии назвали самый длинный день в 2026 году - РИА Новости, 17.06.2026
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Наука
 
01:39 17.06.2026
В Московском планетарии назвали самый длинный день в 2026 году

21 июня станет самым длинным днем в 2026 году в Северном полушарии

© МосгорнаследиеМосковский планетарий
Московский планетарий - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Мосгорнаследие
Московский планетарий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летнее солнцестояние произойдет в воскресенье, и день в Северном полушарии будет самым длинным в 2026 году, светлое время суток продлится более 17,5 часов.
  • Солнцестояние наступит в 11:24 по московскому времени, а на широте Москвы день продлится 17 часов 33 минуты.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Летнее солнцестояние произойдет в грядущее воскресенье, день в Северном полушарии будет самым длинным в 2026 году, светлое время суток продлится более 17,5 часов, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
Как рассказали в планетарии, солнцестояние, то есть такой момент, когда Солнце занимает наивысшую точку над горизонтом в году, наступит в 11.24 мск.
В Северном полушарии этот день будет самым длинным в году. На широте Москвы он продлится 17 часов 33 минуты. Следующая за ним ночь, наоборот, будет самой короткой. Она займет всего 6 часов 27 минут.
После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Короче всего светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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