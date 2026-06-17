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АСЕАН и Россия должны выстраивать цепочки поставок, заявил премьер Вьетнама - РИА Новости, 17.06.2026
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11:35 17.06.2026
АСЕАН и Россия должны выстраивать цепочки поставок, заявил премьер Вьетнама

Ле Минь Хынг: АСЕАН и Россия должны выстраивать стабильные цепочки поставок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДеловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
Деловой форум Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Деловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг заявил, что АСЕАН и Россия должны выстраивать более гибкие и стабильные цепочки поставок.
  • Ле Минь Хынг отметил, что Деловой форум Россия — АСЕАН предоставляет большие возможности для развития сотрудничества и что Вьетнам готов стать мостом для установления более тесных связей между Россией и странами АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. АСЕАН и Россия должны выстраивать более гибкие и стабильные цепочки поставок, заявил премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг на открытии Делового форума Россия – АСЕАН в Казани.
"АСЕАН и Россия должны строить более гибкие, более стабильные и устойчивые цепочки поставок, развивать инвестиции", — отметил он.
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По словам премьера, форум Россия – АСЕАН предоставляет большие возможности для развития сотрудничества в будущем. Он отметил, что стороны могут развивать связанность, стремиться к процветанию и вместе преодолевать возникающие вызовы.
Премьер Вьетнама также заявил, что в условиях глобальных изменений партнерства должны быть основаны на доверии, а цепочки поставок — быть устойчивыми и стабильными.
Он добавил, что Вьетнам готов стать мостом для установления еще более тесных связей между Россией и странами АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
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В миреРоссияВьетнамКазаньДмитрий ПесковВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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