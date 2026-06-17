АСЕАН и Россия должны выстраивать цепочки поставок, заявил премьер Вьетнама

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг заявил, что АСЕАН и Россия должны выстраивать более гибкие и стабильные цепочки поставок.
- Ле Минь Хынг отметил, что Деловой форум Россия — АСЕАН предоставляет большие возможности для развития сотрудничества и что Вьетнам готов стать мостом для установления более тесных связей между Россией и странами АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. АСЕАН и Россия должны выстраивать более гибкие и стабильные цепочки поставок, заявил премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг на открытии Делового форума Россия – АСЕАН в Казани.
"АСЕАН и Россия должны строить более гибкие, более стабильные и устойчивые цепочки поставок, развивать инвестиции", — отметил он.
По словам премьера, форум Россия – АСЕАН предоставляет большие возможности для развития сотрудничества в будущем. Он отметил, что стороны могут развивать связанность, стремиться к процветанию и вместе преодолевать возникающие вызовы.
Премьер Вьетнама также заявил, что в условиях глобальных изменений партнерства должны быть основаны на доверии, а цепочки поставок — быть устойчивыми и стабильными.
Он добавил, что Вьетнам готов стать мостом для установления еще более тесных связей между Россией и странами АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.