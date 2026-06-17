ЦИК Армении разрешил начать уголовное преследование оппозиционера Казиняна

"ЦИК удовлетворил ходатайство о разрешении на уголовное преследование Казиняна", - сказал защитник.

Он уточнил, что власти обвиняют Казиняна в подготовке к даче взятки. "Он не имеет к этому никакого отношения", - заявил Вардеванян.