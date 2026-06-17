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ЦИК Армении разрешил начать уголовное преследование оппозиционера Казиняна - РИА Новости, 17.06.2026
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15:56 17.06.2026

ЦИК Армении разрешил начать уголовное преследование оппозиционера Казиняна

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК Армении разрешил начать уголовное преследование Давида Казиняна, представителя оппозиционной партии «Сильная Армения».
  • Давида Казиняна обвиняют в подготовке к даче взятки, однако его адвокат утверждает, что Казинян не имеет отношения к этому делу.
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. ЦИК Армении разрешил начать уголовное преследование Давида Казиняна, представителя возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном оппозиционной партии "Сильная Армения", которого правоохранители обвиняют в подкупе избирателей, сообщил адвокат Казиняна Арам Вардеванян.
"ЦИК удовлетворил ходатайство о разрешении на уголовное преследование Казиняна", - сказал защитник.
Он уточнил, что власти обвиняют Казиняна в подготовке к даче взятки. "Он не имеет к этому никакого отношения", - заявил Вардеванян.
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