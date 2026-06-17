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В Армении стартовали учения с участием войск стран НАТО - РИА Новости, 17.06.2026
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15:14 17.06.2026
В Армении стартовали учения с участием войск стран НАТО

В Армении стартовали учения Eagle Partner-2026 с участием войск стран НАТО

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учения Eagle Partner-2026 стартовали 17 июня в учебном центре «Зар» в Армении.
  • В учениях участвуют военнослужащие Армении, США, Франции и Греции.
  • Основные цели учений — повышение уровня совместимости подразделений, обмен опытом и совершенствование подготовки миротворческого подразделения Армении.
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Учения Eagle Partner-2026, с участием армянских, американских, французских и греческих военнослужащих стартовали в среду в Армении, сообщает пресс-служба минобороны закавказской республики.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 17 июня в учебном центре "Зар" был дан старт учениям Eagle Partner-2026. Прозвучали государственные гимны Армении, США, Франции и Греции, а также гимн учений. Военнослужащих приветствовал заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что в учениях задействованы военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, национальной гвардии Канзаса, а также вооруженных сил Франции и Греции.
"Основными целями учений являются: повышение уровня совместимости подразделений — участников международных миротворческих миссий в рамках миротворческих операций; обмен передовым опытом в области управления и тактической связи; совершенствование подготовки миротворческого подразделения Армении", - говорится в сообщении.
По данным минобороны, Армению в учениях представят 250 военнослужащих миротворческой бригады, Соединенные Штаты - 58 военных сухопутных войск США в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса. Кроме того, 24 и 11 участников в Армению направят соответственно ВС Франции и Греции.
Военные Армении и США периодически проводят учения в разных форматах. В декабре 2024 года министр обороны Армении Сурен Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам, - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.
Кроме того, между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.
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