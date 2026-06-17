Рейтинг@Mail.ru
В Армении оппозиционер покинул заседание ЦИК - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 17.06.2026
В Армении оппозиционер покинул заседание ЦИК

В Армении Казинян покинул заседание ЦИК по вопросу о лишении его иммунитета

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Давид Казинян, кандидат в депутаты от партии «Сильная Армения», покинул заседание Центральной избирательной комиссии, где рассматривался вопрос о лишении его иммунитета.
  • Казинян заявил, что направляется в Антикоррупционный комитет, чтобы не позволить властям устроить «показательное задержание».
  • Казинян назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными и заявил, что не ожидает от ЦИК объективного решения.
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты от партии "Сильная Армения" Давид Казинян, которого власти обвиняют в подкупе избирателей, в среду покинул заседание Центральной избирательной комиссии, рассматривающей вопрос о лишении его иммунитета, и заявил, что направляется в Антикоррупционный комитет.
Ранее следователи Антикоррупционного комитета обратились в Центризбирком, попросив дать разрешение на уголовное преследование Казиняна.
Голосование на избирательном участке в Армении - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
ЦИК Армении выступил против повторного голосования на трех участках
15 июня, 11:02
Выйдя в среду из здания ЦИК, Казинян заявил, что едет с адвокатом в Антикоррупционный комитет, чтобы не позволить властям устроить "показательное задержание".
"Я же не могу позволить им устроить "маски-шоу", - сказал Казинян журналистам.
Он заявил, что вменяемые ему обвинения полностью сфабрикованы, назвав действия силовиков политическим преследованием. По словам оппозиционера, он не ожидает от ЦИК объективного решения. "Уверен, что Центризбирком даст разрешение (на уголовное преследование - ред.)", - подчеркнул он.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Армении Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
 
В миреАрменияРоссияЕреванДмитрий МедведевНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала