В Армении оппозиционер покинул заседание ЦИК

Краткий пересказ от РИА ИИ Давид Казинян, кандидат в депутаты от партии «Сильная Армения», покинул заседание Центральной избирательной комиссии, где рассматривался вопрос о лишении его иммунитета.

Казинян заявил, что направляется в Антикоррупционный комитет, чтобы не позволить властям устроить «показательное задержание».

Казинян назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными и заявил, что не ожидает от ЦИК объективного решения.

ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Кандидат в депутаты от партии "Сильная Армения" Давид Казинян, которого власти обвиняют в подкупе избирателей, в среду покинул заседание Центральной избирательной комиссии, рассматривающей вопрос о лишении его иммунитета, и заявил, что направляется в Антикоррупционный комитет.

Ранее следователи Антикоррупционного комитета обратились в Центризбирком, попросив дать разрешение на уголовное преследование Казиняна.

Выйдя в среду из здания ЦИК, Казинян заявил, что едет с адвокатом в Антикоррупционный комитет, чтобы не позволить властям устроить "показательное задержание".

"Я же не могу позволить им устроить "маски-шоу", - сказал Казинян журналистам.

Он заявил, что вменяемые ему обвинения полностью сфабрикованы, назвав действия силовиков политическим преследованием. По словам оппозиционера, он не ожидает от ЦИК объективного решения. "Уверен, что Центризбирком даст разрешение (на уголовное преследование - ред.)", - подчеркнул он.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Армении Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия " Процветающая Армения " не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.