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Россельхознадзор объяснил ограничения на ввоз армянской сельхозпродукции - РИА Новости, 17.06.2026
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07:37 17.06.2026 (обновлено: 09:46 17.06.2026)
Россельхознадзор объяснил ограничения на ввоз армянской сельхозпродукции

Данкверт: ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкРабота Преображенского рынка в Москве
Работа Преображенского рынка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор ограничил ввоз подкарантинной продукции из Армении с 12 июня.
  • Причина ограничений — отсутствие эффективного контроля качества у производителей Армении.
  • Проблема заключается в отсутствии системы внутреннего контроля и кооперации между мелкими фермерами.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с проблемами качества, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям", — рассказал он в интервью "Российской газете".
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Глава ведомства отметил, что в Армении множество мелких фермеров выращивают продукты на экспорт, но в цепочке между производством и отгрузкой почти нет системы внутреннего контроля.
"Поэтому причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики", — подчеркнул Данкверт.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС.
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