Россельхознадзор объяснил ограничения на ввоз армянской сельхозпродукции

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор ограничил ввоз подкарантинной продукции из Армении с 12 июня.

Причина ограничений — отсутствие эффективного контроля качества у производителей Армении.

Проблема заключается в отсутствии системы внутреннего контроля и кооперации между мелкими фермерами.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с проблемами качества, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям", — рассказал он в интервью "Российской газете".

Глава ведомства отметил, что в Армении множество мелких фермеров выращивают продукты на экспорт, но в цепочке между производством и отгрузкой почти нет системы внутреннего контроля.

"Поэтому причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики", — подчеркнул Данкверт.