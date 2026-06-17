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Глава ЦБ Армении предупредил о потерях от ограничений на экспорт в Россию - РИА Новости, 17.06.2026
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01:19 17.06.2026 (обновлено: 08:53 17.06.2026)
Глава ЦБ Армении предупредил о потерях от ограничений на экспорт в Россию

Глава ЦБ Армении Галстян: ВВП страны рискует потерять 2% из-за ограничений РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ Армении предупредил о риске потери до двух процентов ВВП страны из-за ограничений на экспорт товаров в Россию.
  • В Ереване считают, что масштаб возможного негативного эффекта будет зависеть от продолжительности ограничений.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Председатель ЦБ Армении Мартин Галстян предупредил о риске потери до двух процентов ВВП страны из-за ограничений на поставки продукции в Россию.
"Экспорт армянских товаров в Россию составляет около шести процентов ВВП страны. При этом товары, на которые российская сторона ввела ограничения, формируют примерно треть этого объема, или около двух процентов ВВП. Масштаб возможного негативного эффекта будет зависеть от продолжительности ограничений", — привело его слова агентство "Sputnik Армения".
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По оценке Галстяна, этот сценарий предполагает длительное сохранение ограничений и отсутствие альтернативных рынков сбыта.
С 30 мая Россельхознадзор поэтапно вводил временные ограничения на ввоз некоторых видов продукции из республики, включая огурцы, томаты, зелень и клубнику. В регуляторе пояснили, что эти меры вызваны участившимися нарушениями и фитосанитарными соображениями.
На Россию приходится более 90 процентов экспорта сельскохозяйственной продукции закавказской страны.
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