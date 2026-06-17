В Армении пройдут учения с участием войск стран НАТО

Военнослужащие проведут тренировки по подготовке и выполнению миротворческих задач. Заявленная цель учений - повышение уровня совместимости подразделений-участников международных миротворческих миссий в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также укрепление подготовки миротворческого подразделения ВС Армении.

Военные Армении и США периодически проводят учения в разных форматах. В декабре 2024 года министр обороны Армении Сурен Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам, - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.