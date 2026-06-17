В Армении пройдут учения с участием войск стран НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении с 17 по 25 июня пройдут учения Eagle Partner с участием военных из Армении, США, Франции и Греции.
- Цель учений — повышение уровня совместимости подразделений-участников международных миротворческих миссий, обмен опытом и укрепление подготовки миротворческого подразделения ВС Армении.
- Министр обороны Армении Сурен Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные на трансформацию вооруженных сил Армении и повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США.
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. В Армении, заморозившей членство в ОДКБ, в среду стартуют учения Eagle Partner с участием армянских, американских, французских и греческих военных.
Как сообщило минобороны республики, маневры пройдут с 17 по 25 июня в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Eagle Partner проводится с 2023 года. Трижды они были двусторонними - армяно-американскими. В нынешнем году к военнослужащим из Армении и США впервые присоединятся их французские и греческие коллеги.
По данным минобороны, Армению в учениях представят 250 военнослужащих миротворческой бригады, Штаты - 58 военных сухопутных войск США в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса. Кроме того, 24 и 11 участников в Армению направят соответственно ВС Франции и Греции.
Военнослужащие проведут тренировки по подготовке и выполнению миротворческих задач. Заявленная цель учений - повышение уровня совместимости подразделений-участников международных миротворческих миссий в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также укрепление подготовки миротворческого подразделения ВС Армении.
Военные Армении и США периодически проводят учения в разных форматах. В декабре 2024 года министр обороны Армении Сурен Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США. Среди этих направлений, по его словам, - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.
Кроме того, между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.
Армения заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.