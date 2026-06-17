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В ЦБ Армении предупредили о возможной инфляции из-за подорожания газа - РИА Новости, 17.06.2026
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00:36 17.06.2026
В ЦБ Армении предупредили о возможной инфляции из-за подорожания газа

Галстян: возможное подорожание российского газа приведет к инфляции в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Центробанка Армении Мартин Галстян заявил, что возможное повышение цены на российский газ приведет к инфляции в стране.
  • МИД РФ сообщил о передаче письма Еревану о возможном прекращении или приостановлении соглашения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС.
  • Галстян отметил, что резкое подорожание российского газа маловероятно, так как в основных прогнозах ЦБ цена на газ зафиксирована на долгосрочную перспективу.
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Возможное повышение цены на российский газ приведет к инфляции в Армении, заявил журналистам глава Центробанка республики Мартин Галстян.
МИД РФ 27 мая сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, согласно которому, в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
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"Возможное резкое подорожание российского газа неизбежно приведет к росту цен в Армении из-за повышения себестоимости продукции, однако подобное нежелательное развитие событий в данный момент крайне маловероятно", - отметил Галстян.
По его словам, в основных прогнозах ЦБ цена на газ зафиксирована на долгосрочную перспективу. "Поскольку подобное развитие событий считается экстремальным и маловероятным, мы обращаемся к таким риск-сценариям только после их возникновения, оценивая реальное влияние по мере необходимости", - подчеркнул глава ЦБ.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор. Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что помимо цен на газ в договоре прописаны и обязательства обеих сторон. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.
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ЭкономикаАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянАлексей ЧепаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзГосдума РФ
 
 
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