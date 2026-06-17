Аргентинцы празднуют победу над Алжиром на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинцы празднуют победу сборной над Алжиром на чемпионате мира по футболу.
- Три гола в дебютном матче чемпионата мира забил капитан национальной сборной Лионель Месси.
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Аргентинцы празднуют победу сборной над Алжиром на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Спустя несколько минут после окончания матча в Буэнос-Айресе, несмотря на поздний час (в Аргентине минус шесть часов по сравнению с Москвой), раздались гудки автомобилей, барабанная дробь, музыка.
Так жители отмечают три гола капитана национальной сборной Лионеля Месси, забитые в дебютном для Аргентины матче на чемпионате мира по футболу.
Следующий матч состоится 22 июня, сборная будет играть против команды Австрии.
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси