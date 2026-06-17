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Аргентинцы празднуют победу над Алжиром на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
06:54 17.06.2026 (обновлено: 07:47 17.06.2026)
Аргентинцы празднуют победу над Алжиром на ЧМ

Аргентинцы празднуют победу над Алжиром на чемпионате мира по футболу

© пресс-служба Кубка мираЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© пресс-служба Кубка мира
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинцы празднуют победу сборной над Алжиром на чемпионате мира по футболу.
  • Три гола в дебютном матче чемпионата мира забил капитан национальной сборной Лионель Месси.
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Аргентинцы празднуют победу сборной над Алжиром на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Спустя несколько минут после окончания матча в Буэнос-Айресе, несмотря на поздний час (в Аргентине минус шесть часов по сравнению с Москвой), раздались гудки автомобилей, барабанная дробь, музыка.
Так жители отмечают три гола капитана национальной сборной Лионеля Месси, забитые в дебютном для Аргентины матче на чемпионате мира по футболу.
Следующий матч состоится 22 июня, сборная будет играть против команды Австрии.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Алжир
17‎’‎ • Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
60‎’‎ • Лионель Месси
76‎’‎ • Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
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