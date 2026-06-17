Анохин: на бюджетные места примут более 7,5 тыс первокурсников Смоленщины

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приемная кампания в профессиональных образовательных организациях Смоленской области начнется с 20 июня, на бюджетные места примут более 7,5 тысяч первокурсников, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

О приемной кампании 2026 года шла речь на заседании правительства области.

"Большое внимание уделяем целевому обучению, которое позволяет предприятиям и организациям готовить профессионалов по востребованным профессиям, а студентам – быть уверенными в своём профессиональном будущем", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

По программам высшего образования для Смоленской области целевая квота составляет 457 человек. Больше всего в Смоленском государственном медицинском университете и Смоленском государственном университете. Также целевые места выделены Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, филиалу МЭИ в Смоленске, Смоленскому государственному университету спорта, Смоленскому филиалу Финансового университета и Смоленскому филиалу РАНХиГС. Предложения о целевом обучении размещаются на портале "Работа в России".

"Особое внимание уделяем привлечению педагогических кадров. В 2026 году планируем набрать 127 целевиков по педагогическим специальностям. Наиболее востребованы учителя математики, физики и информатики, русского языка и литературы, иностранных языков, истории и обществознания, начального образования и логопедии", – отметил губернатор.

Для всех студентов-целевиков в регионе действует комплекс мер поддержки, сказал Анохин. Для целевиков, набравших 90 и более баллов на ЕГЭ, предусмотрены повышенные стипендии: на 1-3 курсах – 10 тысяч рублей, на старших курсах – до 20 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация платы за наем жилья в общежитии в размере до 1 тысячи рублей в месяц.