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Анохин: на бюджетные места примут более 7,5 тыс первокурсников Смоленщины - РИА Новости, 17.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:08 17.06.2026
Анохин: на бюджетные места примут более 7,5 тыс первокурсников Смоленщины

Анохин: на бюджетные места примут свыше 7,5 тыс смоленских первокурсников

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Приемная кампания в профессиональных образовательных организациях Смоленской области начнется с 20 июня, на бюджетные места примут более 7,5 тысяч первокурсников, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
О приемной кампании 2026 года шла речь на заседании правительства области.
"Большое внимание уделяем целевому обучению, которое позволяет предприятиям и организациям готовить профессионалов по востребованным профессиям, а студентам – быть уверенными в своём профессиональном будущем", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
По программам высшего образования для Смоленской области целевая квота составляет 457 человек. Больше всего в Смоленском государственном медицинском университете и Смоленском государственном университете. Также целевые места выделены Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, филиалу МЭИ в Смоленске, Смоленскому государственному университету спорта, Смоленскому филиалу Финансового университета и Смоленскому филиалу РАНХиГС. Предложения о целевом обучении размещаются на портале "Работа в России".
"Особое внимание уделяем привлечению педагогических кадров. В 2026 году планируем набрать 127 целевиков по педагогическим специальностям. Наиболее востребованы учителя математики, физики и информатики, русского языка и литературы, иностранных языков, истории и обществознания, начального образования и логопедии", – отметил губернатор.
Для всех студентов-целевиков в регионе действует комплекс мер поддержки, сказал Анохин. Для целевиков, набравших 90 и более баллов на ЕГЭ, предусмотрены повышенные стипендии: на 1-3 курсах – 10 тысяч рублей, на старших курсах – до 20 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация платы за наем жилья в общежитии в размере до 1 тысячи рублей в месяц.
Студенты педагогических специальностей получают ежемесячные выплаты от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от курса обучения. Молодым педагогическим работникам оказывают помощь с жильем: им предоставляется выплата на первоначальный взнос по ипотеке в размере до 2 миллионов рублей, а также социальная выплата в размере 20% от стоимости стандартного жилья. Выпускникам-целевикам, которые придут работать в образовательные организации, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5 тысяч рублей, а обладателям красных дипломов – 6 тысяч рублей.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
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