"Амкал" и 2Drots снова примут участие в Кубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Любительские футбольные клубы «Амкал» и 2Drots примут участие в розыгрыше Кубка России сезона-2026/27.
- «Амкал» примет участие в турнире как победитель шестого сезона Медиалиги, а 2Drots — по предложению титульного спонсора турнира.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Любительские футбольные клубы "Амкал" и 2Drots примут участие в розыгрыше Кубка России сезона-2026/27, сообщается в Telegram-канале турнира.
"Амкал" примет участие в турнире как победитель шестого сезона Медиалиги, 2Drots - по предложению титульного спонсора турнира.
В прошлом сезоне Кубка России "Амкал" дошел до четвертого раунда пути регионов Кубка России, где проиграл красноярскому "Енисею" со счетом 1:2, а команда 2Drots проиграла долгопрудненскому "Космосу" (0:1) во втором раунде.