Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хулиан Альварес перейдет в лондонский "Арсенал" из мадридского "Атлетико" в обмен на Виктора Дьекереша и 50 миллионов евро, сообщает El Chiringuito TV.
- "Атлетико" официально отклонил предложение "Реала" и "Барселоны" по приобретению Хулиана Альвареса за 150 миллионов евро.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аргентинский футболист Хулиан Альварес перейдет в лондонский "Арсенал" из мадридского "Атлетико" в обмен на шведа Виктора Дьекереша и 50 миллионов евро, сообщает El Chiringuito TV в соцсети X.
Ранее "Атлетико" официально отклонил предложение "Реала" и "Барселоны" по приобретению Хулиана Альвареса за 150 млн евро, а "Барселоне" на фоне слухов о согласовании личного контракта с аргентинским нападающим "матрасники" иронично предложили пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на форварда каталонцев Ламина Ямаля.
По информации источника, генеральный директор "Атлетико" Хиль Марин позвонил президенту "Барселоны" Жоану Лапорте и лично сообщил, что Альварес не продается. Но при этом мадридский клуб и "Арсенал" уже оформляют сделку по переходу аргентинца.
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее аргентинец играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 52 матча и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.