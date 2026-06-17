Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Альварес перейдет в "Арсенал" в обмен на Дьекереша и 50 миллионов евро - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:50 17.06.2026 (обновлено: 12:19 17.06.2026)
СМИ: Альварес перейдет в "Арсенал" в обмен на Дьекереша и 50 миллионов евро

El Chiringuito TV: Альварес перейдет в "Арсенал" из мадридского "Атлетико"

© Фотография из соцсетейХулиан Альварес
Хулиан Альварес - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фотография из соцсетей
Хулиан Альварес. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хулиан Альварес перейдет в лондонский "Арсенал" из мадридского "Атлетико" в обмен на Виктора Дьекереша и 50 миллионов евро, сообщает El Chiringuito TV.
  • "Атлетико" официально отклонил предложение "Реала" и "Барселоны" по приобретению Хулиана Альвареса за 150 миллионов евро.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аргентинский футболист Хулиан Альварес перейдет в лондонский "Арсенал" из мадридского "Атлетико" в обмен на шведа Виктора Дьекереша и 50 миллионов евро, сообщает El Chiringuito TV в соцсети X.
Ранее "Атлетико" официально отклонил предложение "Реала" и "Барселоны" по приобретению Хулиана Альвареса за 150 млн евро, а "Барселоне" на фоне слухов о согласовании личного контракта с аргентинским нападающим "матрасники" иронично предложили пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на форварда каталонцев Ламина Ямаля.
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Французы бездарно начали ЧМ-2026. Но диктатор Мбаппе все порешал
Вчера, 00:15
По информации источника, генеральный директор "Атлетико" Хиль Марин позвонил президенту "Барселоны" Жоану Лапорте и лично сообщил, что Альварес не продается. Но при этом мадридский клуб и "Арсенал" уже оформляют сделку по переходу аргентинца.
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее аргентинец играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 52 матча и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Великий Месси в одиночку уничтожил Алжир на ЧМ. Сделал хет-трик в 38 лет!
Вчера, 08:00
 
ФутболСпортАнглияАргентинаЖоан ЛапортаХулиан АльваресВиктор ДьёкерешЛамин ЯмальБарселонаАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026Арсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    ДР Конго
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Т. Атман
    Д. Медведев
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Александрова
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Хорватия
    4
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Гана
    Панама
    0
    0
  • Футбол
    18.06 05:00
    Узбекистан
    Колумбия
  • Футбол
    18.06 19:00
    Чехия
    ЮАР
  • Футбол
    19.06 04:00
    Мексика
    Республика Корея
  • Футбол
    18.06 22:00
    Швейцария
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    19.06 22:00
    США
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала