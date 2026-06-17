СМИ: Альварес перейдет в "Арсенал" в обмен на Дьекереша и 50 миллионов евро

El Chiringuito TV: Альварес перейдет в "Арсенал" из мадридского "Атлетико"

© Фотография из соцсетей Хулиан Альварес © Фотография из соцсетей Хулиан Альварес. Архивное фото