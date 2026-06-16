Зверев выиграл первый матч после триумфа на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Халле, обыграв Вита Копршиву со счетом 6:3, 4:6, 6:2.
- Во втором круге Зверев сыграет против соотечественника Янника Ханфманна.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В матче стартового раунда Зверев (3-я ракетка мира) обыграл чеха Вита Копршиву (64) со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.
Halle Open
16 июня 2026 • начало в 16:10
Завершен
2 : 16:34:66:2
Зверев провел свой первый матч с момента победы в финальном матче "Ролан Гаррос" против итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1) 7 июня.
Во втором круге соперником Зверева станет соотечественник Янник Ханфманн (59).