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IT-специалисты чаще других знакомятся в дейтинг-сервисах - РИА Новости, 16.06.2026
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13:05 16.06.2026
IT-специалисты чаще других знакомятся в дейтинг-сервисах

Специалисты IT и креативных профессий чаще других знакомятся в дейтинг-сервисах

© РИА Новости / Ксения СидороваВлюбленная пара
Влюбленная пара - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Влюбленная пара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства и карьерное медиа БУДУ выяснили, как профессия влияет на знакомства и свидания. По данным исследования, большинство россиян (72%) нормально относятся к тому, чтобы заводить романы на работе. В дейтинг-сервисах чаще других знакомятся IT-специалисты (23%) и представители творческих индустрий (23%).
60% россиян легко заводят новые знакомства. Лучше всех это удаётся предпринимателям и представителям креативных индустрий. Айтишникам сложнее: каждый второй признаётся, что обзаводятся новыми контактами редко из-за небольшого круга общения, удалённой работы и желания отдыхать в одиночестве после трудового дня.
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Чаще всего знакомства происходят в соцсетях, так ответила четверть респондентов. Через друзей пару находят 18%, а в дейтинг-приложениях — 16%. Сервисами для знакомств активнее других пользуются IT-специалисты и креативщики. Ещё 15% респондентов находят пару на работе, а 9% — исключительно вживую.
Почти половина россиян (47%) не видят проблем с тем, чтобы вписать свидания в график. Более трети отказывались от встреч из-за работы время от времени, а каждый третий — никогда. Легче всего планировать личную жизнь удаётся айтишникам и предпринимателям. Сложнее всего — медикам: 41% врачей много раз отменяли свидания из-за перегрузок.
Партнёра из другой профессиональной сферы предпочтут 70% опрошенных. Особенно принципиальны в этом педагоги: 80% представителей сферы образования не рассматривают романы с коллегами.
Каждый пятый россиянин признаётся, что ему сложно находить время для свиданий, а ещё 20% после работы просто не хотят ни с кем общаться. Среди причин, которые мешают знакомствам, респонденты чаще всего называют желание побыть в одиночестве после рабочего дня, усталость от общения на работе, узкий круг профессионального общения, переработки и сложности с поиском партнёра с похожим графиком.
В онлайн-опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек из разных регионов России.
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