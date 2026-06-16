IT-специалисты чаще других знакомятся в дейтинг-сервисах

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства и карьерное медиа БУДУ выяснили, как профессия влияет на знакомства и свидания. По данным исследования, большинство россиян (72%) нормально относятся к тому, чтобы заводить романы на работе. В дейтинг-сервисах чаще других знакомятся IT-специалисты (23%) и представители творческих индустрий (23%).

60% россиян легко заводят новые знакомства. Лучше всех это удаётся предпринимателям и представителям креативных индустрий. Айтишникам сложнее: каждый второй признаётся, что обзаводятся новыми контактами редко из-за небольшого круга общения, удалённой работы и желания отдыхать в одиночестве после трудового дня.

Чаще всего знакомства происходят в соцсетях, так ответила четверть респондентов. Через друзей пару находят 18%, а в дейтинг-приложениях — 16%. Сервисами для знакомств активнее других пользуются IT-специалисты и креативщики. Ещё 15% респондентов находят пару на работе, а 9% — исключительно вживую.

Почти половина россиян (47%) не видят проблем с тем, чтобы вписать свидания в график. Более трети отказывались от встреч из-за работы время от времени, а каждый третий — никогда. Легче всего планировать личную жизнь удаётся айтишникам и предпринимателям. Сложнее всего — медикам: 41% врачей много раз отменяли свидания из-за перегрузок.

Партнёра из другой профессиональной сферы предпочтут 70% опрошенных. Особенно принципиальны в этом педагоги: 80% представителей сферы образования не рассматривают романы с коллегами.

Каждый пятый россиянин признаётся, что ему сложно находить время для свиданий, а ещё 20% после работы просто не хотят ни с кем общаться. Среди причин, которые мешают знакомствам, респонденты чаще всего называют желание побыть в одиночестве после рабочего дня, усталость от общения на работе, узкий круг профессионального общения, переработки и сложности с поиском партнёра с похожим графиком.