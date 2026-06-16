Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались о роли Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 16.06.2026
В Госдуме высказались о роли Европы в переговорах по Украине

Депутат Журова: Россия может вести переговоры по Украине без посредников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия может вести переговоры по Украине без посредников, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
  • По ее словам, Россия согласилась на посредничество президента США Дональда Трампа, потому что он предоставил весомые аргументы, принятые президентом Владимиром Путиным.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия может вести переговоры по Украине без посредников, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Уиткофф и Кушнер приедут в Россию не раньше конца недели, сообщили в Кремле
Вчера, 12:50
"Но не могут же все президенты всех государств Евросоюза участвовать в этих переговорах. Значит, кто-то будет уполномоченный. А кто же эта историческая личность у них? Каждый из них комментирует свое и хочет быть главным. И почему они там должны быть вообще? Это не их конфликт", - сказала Журова в беседе с "Лентой.ру".
Депутат отметила, что Россия согласилась на посредничество президента США Дональда Трампа, потому что он предоставил весомые аргументы, принятые президентом Владимиром Путиным в Анкоридже. Европе обидно, что они не могут влиять на ситуацию, но они хотят быть в переговорном процессе, объяснила парламентарий, добавила Журова.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с президентом России выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Трамп заявил, что переключается с Ирана на Украину
Вчера, 12:59
 
РоссияУкраинаГосдума РФСветлана ЖуроваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала