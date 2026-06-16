В Госдуме высказались о роли Европы в переговорах по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия может вести переговоры по Украине без посредников, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
- По ее словам, Россия согласилась на посредничество президента США Дональда Трампа, потому что он предоставил весомые аргументы, принятые президентом Владимиром Путиным.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия может вести переговоры по Украине без посредников, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
"Но не могут же все президенты всех государств Евросоюза участвовать в этих переговорах. Значит, кто-то будет уполномоченный. А кто же эта историческая личность у них? Каждый из них комментирует свое и хочет быть главным. И почему они там должны быть вообще? Это не их конфликт", - сказала Журова в беседе с "Лентой.ру".
Депутат отметила, что Россия согласилась на посредничество президента США Дональда Трампа, потому что он предоставил весомые аргументы, принятые президентом Владимиром Путиным в Анкоридже. Европе обидно, что они не могут влиять на ситуацию, но они хотят быть в переговорном процессе, объяснила парламентарий, добавила Журова.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с президентом России выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.