Журова предложила Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Фигуристка Камила Валиева по праву получила звание заслуженного мастера спорта, но в сложившихся обстоятельствах ей стоило бы отказаться от него самой и завоевать его вновь, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.