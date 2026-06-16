Журова предложила Валиевой добровольно отказаться от звания ЗМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Камила Валиева получила звание заслуженного мастера спорта.
- Светлана Журова считает, что Валиевой стоило бы отказаться от звания заслуженного мастера спорта и завоевать его вновь после возобновления карьеры.
- Камила Валиева возобновила карьеру после отбытия дисквалификации и включена в резервный состав сборной России.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Фигуристка Камила Валиева по праву получила звание заслуженного мастера спорта, но в сложившихся обстоятельствах ей стоило бы отказаться от него самой и завоевать его вновь, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
"Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно", – сказала Журова.